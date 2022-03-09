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Російські окупанти розбомбили музичну школу в Харкові (фото)

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Російські окупанти розбомбили музичну школу в Харкові (фото)

Фото Харків Live

Від приміщення залишились руїни.

Російські військові 9 березня розбомбили дитячу музичну школу, внаслідок чого заклад повністю зруйновано.

Відповідні фотодокази з’явилися в Мережі.

На опублікованих кадрах видно, що в музичній школі від удару вибило всі вікна, повністю пошкоджено приміщення.

Нагадаємо, раніше цього ж дня мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що російські війська ведуть масовані обстріли по житлових будинках у мікрорайоні Північна Салтівка.

Додамо, що в Харкові створюють окрему бригаду територіальної оборони міста, повідомив голова області Олег Синєгубов. До її лав приймають військовозобов’язаних офіцерів та солдатів, сержантів, старшин запасу віком від 18 до 60 років.

© ТСН.ua
ТСН.ua

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