Російські окупанти розбомбили музичну школу в Харкові (фото)

Від приміщення залишились руїни.

Російські військові 9 березня розбомбили дитячу музичну школу, внаслідок чого заклад повністю зруйновано.

Відповідні фотодокази з’явилися в Мережі.

На опублікованих кадрах видно, що в музичній школі від удару вибило всі вікна, повністю пошкоджено приміщення.

Нагадаємо, раніше цього ж дня мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що російські війська ведуть масовані обстріли по житлових будинках у мікрорайоні Північна Салтівка.

Додамо, що в Харкові створюють окрему бригаду територіальної оборони міста, повідомив голова області Олег Синєгубов. До її лав приймають військовозобов’язаних офіцерів та солдатів, сержантів, старшин запасу віком від 18 до 60 років.

ТСН.ua