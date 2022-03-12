Російські окупанти розікрали гуманітарний вантаж для жителів Енергодара

Верещук закликала волонтерів дуже швидко розподіляти допомогу, щоб запобігти таким інцидентам.

Російські військові 11 березня розікрали частину гуманітарного вантажу, що прибув для жителів Енергодара Запорізької області.

Про це повідомила віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук 12 березня.

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"З Енергодаром пов’язана неприємна досить історія, бо вчора туди потрапив гуманітарний вантаж, але за свідченням керівництва міста, його частково розікрали російські окупанти", ­– розповіла Верещук.

"Тому, якщо можна, звертаюся до тих, хто допомагає розподілити гуманітарні вантажі – ми говоримо про медикаменти, продукти харчування – будь ласка, робіть це швидко. Не залишайте на ніч, бо як бачите, є такі прикрі випадки, коли таким важким і проблемним шляхом ми впорались, а не впорались із тими, хто насправді не може бути на нашій землі від слова взагалі", – закликала міністерка.

Нагадаємо, станом на 12 березня на спецрахунок НБУ для підтримки ЗСУ та для гуманітарної допомоги загалом було перераховано близько 11,4 млрд грн.

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