Російські окупанти розпочали в Маріуполі чергову хвилю прихованої мобілізації - радник мера міста

Російські окупанти розпочали в Маріуполі чергову хвилю мобілізації, вербують людей, пропонуючи працювати пожежними інспекторами.

Про це у своєму Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"У Маріуполі розпочалась чергова хвиля прихованої мобілізації. Тепер намагаються вербувати людей через масову пропозицію роботи пожежними інспекторами. Набирають людей віком виключно від 25 до 30 років, без досвіду роботи. Наші люди задля перевірки звернулись щодо "працевлаштування". Повідомляють, що в разі згоди будуть направлені до м. Донецьк на "тренування та навчання" на пару місяців, оскільки досвіду немає", - зазначив він та додав, що це цілком співпадає з попередніми інсайдами про план прихованої мобілізації в Маріуполі від окупаційної влади.

Більше того, Андрющенко наголосив, що цікава і посада - інспектор з нагляду, враховуючи що наглядати за пожежною безпекою в Маріуполі ніде.

Варто зазначити, що Маріуполь, який зруйнований на 95%, перебуває в блокаді російських окупантів від 1 березня. У місті немає жодних комунікацій, натомість досі є проблеми з ліками та їжею.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 140-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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