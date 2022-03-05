Російські окупанти розстріляли дитсадок у Лисичанську і поранили рятувальника у Сєвєродонецьку: яка ситуація на сході України

Російські окупанти розстріляли дитсадок у Лисичанську і поранили рятувальника у Сєвєродонецьку: яка ситуація на сході України

Підрозділи ДСНС потрапляють під кулі окупантів.

Російські окупанти, які напали Україну в ніч проти 24 лютого, обстріляли Сєвєродонецьк на Луганщині і поранили співробітника ДСНС.

Про це йдеться в повідомленні штабу ООС.

Як зазначається, попри суто мирне спрямування роботи підрозділи ДСНС потрапляють під ворожий вогонь та отримують поранення. Так внаслідок обстрілів населеного пункту Сєвєродонецьк один співробітник 35 ДПРЧ отримав осколкове поранення черевної порожнини.

Також окупанти обстріляли Лисичанськ і пошкодили вікна у будівлі 64 ДПРЧ . Загиблих, постраждалих не має.

У Покровську під час проведення робіт з розмінування два піротехніка отримали травми (осколкові поранення та вибухотравми внаслідок детонування вибухонебезпечного предмету. Їх ушпиталили до міської клінічної лікарні.

Також повідомляється, що в Лисичанську пошкоджено будівлі дитячого садку та дитячого будинку "Іскорка". А у Сєвєродонецьк російські загарбники пошкодили лінію електропередач 110 кВт в населеному пункті, внаслідок чого частина міста залишилася без електропостачання, кількість абонентів уточняється.

"Станом на 18.00 5 березня евакуйовано близько 400 осіб з населених пунктів Волновахського району Донецької області до безпечних місць. В період від 24.02.2022 року евакуйовано з населених пунктів Луганської області близько 5 тисяч осіб та з населених пунктів Донецької області близько 2800 осіб", - йдеться в повідомленні.