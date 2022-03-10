Російські окупанти розстріляли співробітницю однієї з партнерських організацій USAID, її матір та водія

Російські окупанти розстріляли співробітницю однієї з партнерських організацій USAID, її матір та водія

Максецька загинула напередодні свого 32-го дня народження.

Російські окупанти вбили співробітницю однієї з партнерських організацій USAID, українку Валерію Максецьку, її матір та водія, коли ті намагалися виїхати з Києва.

Як у Twitter повідомила адміністратор Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Павер, вони були розстріляні з російського танка, поки очікували у машині, коли той проїде.

"Мені надзвичайно сумно поділитися новиною про смерть Валерії "Лери" Максецької — гордої українки, улюбленого партнера по реалізації USAID і блискучого, співчутливого лідера з формування соціальної згуртованості та боротьби з дезінформацією", — написала вона.

Павер також повідомила, що Максецька народилася та виросла у Донецьку, і 2014 року вже пережила обстріли там, а пізніше переїхала до столиці - Києва, де почала співпрацювати з USAID через американську компанію Chemonics. Жінка мала медичну освіту та від початку війни вирішила залишитися у Києві, щоб допомагати іншим. Коли у її мами закінчилися ліки, вона ухвалила рішення евакуюватися. Тоді її, маму та водія Ярослава і розстріляли окупанти.

I'm enormously sad to share the death of Valeriia "Lera" Maksetska—proud Ukrainian, beloved @USAID implementing partner & brilliant, compassionate leader on building social cohesion & fighting disinformation.



She was killed by the Russian military just shy of her 32nd birthday. pic.twitter.com/ZoMJJN2CJW — Samantha Power (@PowerUSAID) March 9, 2022

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 15-й день.

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