Російські окупанти розстріляли Троєщину: ворожий снаряд влучив посеред подвір'я багатоповерхівки

У результаті обстрілу ракетами загинув місцевий.

Загалом понад 320 ракет, здебільшого балістичних малої дальності, Росія випустила по Україні. Це – офіційні дані Міноборони, йдеться у сюжеті ТСН.

Попри свої заяви Москва не змогла здобути цілковиту перевагу в небі. Українські повітряні сили продовжують нас боронити, а системи ППО – збивати ворожі залізяки. Більшістю з них ворог цілить по військових об'єктах та стратегічній інфраструктурі. Утім, деякі падають просто в житлові квартали.

Так на Троєщині у Києві ворожий снаряд лишив посеред подвір'я багатоповерхівки глибоку вирву. Люди її вже засипають битим склом. У результаті обстрілу загинув міcцевий. Чоловікові відірвало кінцівку, від втрати крові він помер в кареті швидкої. Вибуховою хвилею в кількох будинках довкола повибивало усі вікна.

Ворожі ракети падають просто на житлові квартали

Вгатило близько восьмої ранку, коли люди саме повиходили з укриттів. Багатьох посікло уламками.

Поруч нема жодного військового об'єкту. На сьомому дні війни розгублені тотальним спротивом і тисячами вбитих своїх росіяни все частіше стріляють по цивільних. Цілеспрямовано.

То була ракета. Її шматки наскрізь прошивали дерева і металеві швелери. Місцевий охоронець, коли рвонуло, сидів у сторожці за 18 кроків від епіцентру. Врятували чоловіка броньовані двері.

Уламки ракети чоловік позносив до купи. Найімовірніше – це "Калібр". Ця зброя здатна потопити цілий есмінець. Такими ракетами росіяни гатять по наших житлових будинках від першого дня війни.