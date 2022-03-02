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Російські окупанти розстріляли Троєщину: ворожий снаряд влучив посеред подвір'я багатоповерхівки

Російські окупанти розстріляли Троєщину: ворожий снаряд влучив посеред подвір'я багатоповерхівки

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Російські окупанти розстріляли Троєщину: ворожий снаряд влучив посеред подвір'я багатоповерхівки

У результаті обстрілу ракетами загинув місцевий.

Загалом понад 320 ракет, здебільшого балістичних малої дальності, Росія випустила по Україні. Це – офіційні дані Міноборони, йдеться у сюжеті ТСН.

Попри свої заяви Москва не змогла здобути цілковиту перевагу в небі. Українські повітряні сили продовжують нас боронити, а системи ППО – збивати ворожі залізяки. Більшістю з них ворог цілить по військових об'єктах та стратегічній інфраструктурі. Утім, деякі падають просто в житлові квартали.

Так на Троєщині у Києві ворожий снаряд лишив посеред подвір'я багатоповерхівки глибоку вирву. Люди її вже засипають битим склом. У результаті обстрілу загинув міcцевий. Чоловікові відірвало кінцівку, від втрати крові він помер в кареті швидкої. Вибуховою хвилею в кількох будинках довкола повибивало усі вікна.

Ворожі ракети падають просто на житлові квартали

Ворожі ракети падають просто на житлові квартали

Вгатило близько восьмої ранку, коли люди саме повиходили з укриттів. Багатьох посікло уламками.

Поруч нема жодного військового об'єкту. На сьомому дні війни розгублені тотальним спротивом і тисячами вбитих своїх росіяни все частіше стріляють  по цивільних. Цілеспрямовано.

То була ракета. Її шматки наскрізь прошивали дерева і металеві швелери. Місцевий охоронець, коли рвонуло, сидів у сторожці за 18 кроків від епіцентру. Врятували чоловіка броньовані двері.

Уламки ракети чоловік позносив до купи. Найімовірніше – це "Калібр". Ця зброя здатна потопити цілий есмінець. Такими  ракетами росіяни гатять по наших житлових будинках від першого дня війни.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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