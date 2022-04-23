Російські окупанти обстріляли селище в Харківській області: є жертви серед цивільних

Російські окупанти обстріляли селище в Харківській області: є жертви серед цивільних

Російські військові 23 квітня обстріляли смт Слатине в Харківській області, внаслідок чого загинули двоє мирних жителів.

Ворожий снаряд влучив у будинок, де саме перебували цивільні.

Про це повідомили у прокуратурі Харківської області.

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"Російські військовослужбовці обстріляли смт Слатине Харківського району. Снаряд влучив у житловий будинок. Внаслідок цього загинуло двоє чоловіків", – йдеться у повідомленні.

Слідчі СБУ в Харківській області розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством.

Нагадаємо, цього ж дня російські окупанти обстріляли з артилерії Київський район Харкова. Внаслідок обстрілу постраждала людина, а також пошкоджені будівлі.

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