Російські окупанти обстріляли селище в Харківській області: є жертви серед цивільних

Російські військові 23 квітня обстріляли смт Слатине в Харківській області, внаслідок чого загинули двоє мирних жителів.
Ворожий снаряд влучив у будинок, де саме перебували цивільні.
Про це повідомили у прокуратурі Харківської області.
"Російські військовослужбовці обстріляли смт Слатине Харківського району. Снаряд влучив у житловий будинок. Внаслідок цього загинуло двоє чоловіків", – йдеться у повідомленні.
Слідчі СБУ в Харківській області розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством.
Нагадаємо, цього ж дня російські окупанти обстріляли з артилерії Київський район Харкова. Внаслідок обстрілу постраждала людина, а також пошкоджені будівлі.
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