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Російські окупанти шоковані діями ЗСУ і мріють лише про одне: перехоплення СБУ

Дата публікації
Перегляди
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Російські окупанти шоковані діями ЗСУ і мріють лише про одне: перехоплення СБУ

Окупанти шоковані натиском української армії. Вони мріють про те, як вцілити та вижити.

Російські окупанти шоковані діями ЗСУ і мріють лише про одне - вцілити та вижити.

Відповідну розмому перехопили спецпризначенці СБУ.

За словами одного з окупантів, українська армія накриває російських загарбників. Тому росіяни розгублені та не розуміють, “як це пережити”.

Під таким вогнем окупанти не можуть ні відбиватися, ні будувати свої укріплення. Коли вони спробували це робити, їх виявив український безпілотник, а за ним – накрила артилерія.

“Пташка порахувала, як почали 152 накладати. Ми ледве втекли, в сховку сидимо”, - сказав один з окупантів.

Нагадаємо, що ворог продовжує тримати напоготові носії крилатих ракет у Чорному морі.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
12к
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