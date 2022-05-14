Російські окупанти силоміць депортують мешканців Попасної до "ЛНР" - голова Луганської ОВА

Окупанти силоміць депортують мешканців Попасної до тимчасово окупованих ще у 2014 році територій Луганської області.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"У захопленій Попасній орки оголосили полювання на мирних мешканців. Бойовики обстежують руїни в пошуках живих людей і під дулами автоматів вивозять на окуповані ще у 2014 році території - до Первомайська та Стаханова", - зазначив він.

Гайдай наголосив, що людей утримують проти їхньої волі. Родичі не можуть з ними зв'язатися. Що відбувається з попаснянами, які перебувають у загарбників, - невідомо.

Варто зазначити, що від 8 травня розбиту Попасну контролюють російські окупанти. Місто зруйноване вщент. Під окупацією залишилися більше півтори тисячі мешканців, які виїжджати не схотіли, додав Гайдай.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 80-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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