Російські окупанти силоміць вивозять жителів із Маріуполя до РФ

До Росії ворог примусово вивіз кілька тисяч українців.

Російські окупанти діють підло та підступно. Зокрема, вони почали силоміць вивозити маріупольців до віддалених куточків РФ.

Про це повідомили в Маріупольській міській раді.

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Як йдеться в повідомленні, жителі ховалися від ворожих обстрілів у Лівобережному районі та у сховищі у будівлі спорт-клубу. Збройні сили Україні відійшли подалі від масових скупчень людей, аби під час боїв не нашкодити мирним жителям. Цим скористався ворог та почав примусово відвозити людей до РФ.

"Те, що сьогодні роблять окупанти – знайоме старшому поколінню, яке застало жахливі події Другої світової війни, коли нацисти насильно захоплювали людей. Складно уявити, щоб у 21 столітті людей насильно вивозили до іншої країни. Мало того, що російські війська знищують наш мирний Маріуполь, вони пішли ще далі і почали вивозити маріупольців. Всі військові злочини з боку Росії мають отримати найжорсткіше покарання", - повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

Відомо, що ворог примусово вивіз кілька тисяч жителів Маріуполя. Спочатку маріупольців відправили до фільтраційних таборів, де окупанти перевіряли їхні телефони та документи. Пізніше частину жителів Маріуполя примусово відвезли до віддалених куточків РФ, доля інших наразі лишається невідомою.

Нагадаємо, окупанти вдягають на мешканців Маріуполя білі пов'язки, щоб українські захисники плутали їх з росіянами.

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