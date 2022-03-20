Російські окупанти скинули бомби на маріупольську школу мистецтв, де переховувались люди

Російські окупанти скинули бомби на маріупольську школу мистецтв, де переховувались люди

Під завалами перебувають мирні жителі міста.

Російські окупанти скинули бомби на школу мистецтв №12 у Лівобережному районі Маріуполя, де ховалося близько 400 маріупольців – жінки, діти та люди похилого віку.

Про це повідомила пресслужба Маріупольської міської ради.

Відомо, що будівля зруйнована, а під завалами досі перебувають мирні люди. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.

“Війська Росії продовжують геноцид українського народу та мирних жителів Маріуполя. Кожен військовий злочинець відповість за свої злочини проти людства, проти маріупольців”, - йдеться у повідомленні відомства.

Нагадаємо, у Маріуполі окупанти скинули надпотужну бомбу на Драматичний театр, в якому ховалися люди.

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