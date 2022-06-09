Російські окупанти снарядами вщент знищили один зі символів Сєвєродонецька (фото)

Російські окупанти снарядами вщент знищили один зі символів Сєвєродонецька (фото)

Російські війська закидали снарядами та знищили "Льодовий палац", який був одним зі символів Сєвєродонецька. Будівля згоріла дотла.

Так, знищено 50 років історії спортивного та культурного розвитку Сєвєродонецька.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Знищили один з символів Сєвєродонецька. Льодовий палац згорів. 5000 сєвєродонеччан більше не відвідають концерт на кращій сцені міста… рашисти закидали Льодовий снарядами", – йдеться в дописі.

"Лід, фігурне катання, хокей, волейбол, спортивна школа, концерти, випускні – майже 50 років історії спортивного та культурного розвитку нашого Сєвєродонецька… Вщент… Не пробачимо, виродки!" – наголосив Гайдай.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов повідомив, що окупантам поставили завдання повністю захопити Сєвєродонецьк до 22 червня – дня, коли 1941 року розпочалася німецько-радянська війна.

Мапа війни за 9 червня: битва за Сєвєродонецьк та мінометні обстріли Чернігівщини

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