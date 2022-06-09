Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Російські окупанти снарядами вщент знищили один зі символів Сєвєродонецька (фото)

Дата публікації
Перегляди
1962
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Російські окупанти снарядами вщент знищили один зі символів Сєвєродонецька (фото)

Фото: Сергій Гайдай

Російські війська закидали снарядами та знищили "Льодовий палац", який був одним зі символів Сєвєродонецька. Будівля згоріла дотла.

Так, знищено 50 років історії спортивного та культурного розвитку Сєвєродонецька

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Знищили один з символів Сєвєродонецька. Льодовий палац згорів. 5000 сєвєродонеччан більше не відвідають концерт на кращій сцені міста… рашисти закидали Льодовий снарядами", – йдеться в дописі.

"Лід, фігурне катання, хокей, волейбол, спортивна школа, концерти, випускні – майже 50 років історії спортивного та культурного розвитку нашого Сєвєродонецька… Вщент… Не пробачимо, виродки!" – наголосив Гайдай.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов повідомив, що окупантам поставили завдання повністю захопити Сєвєродонецьк до 22 червня – дня, коли 1941 року розпочалася німецько-радянська війна.

Мапа війни за 9 червня: битва за Сєвєродонецьк та мінометні обстріли Чернігівщини

Мапа війни за 9 червня: битва за Сєвєродонецьк та мінометні обстріли Чернігівщини

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація