Російські окупанти спалюють українську літературу на тимчасово непідконтрольних Україні територіях - ГУР

Окупанти навіть мають список заборонених імен.
Російські окупанти спалюють українську літературу на тимчасово непідконтрольних Україні територіях. Військові злочинці вилучають із бібліотек книжки, які не збігаються з постулатами кремлівської пропаганди.
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки України.
“Залучени російські підрозділи “воєнної поліції”. Наразі, окрім репресивних, вони виконують так звані “ідеологічні функції”. Найбільшу зацікавленість поліцаїв викликають книжки щодо історії українських Майданів, АТО/ООС, історії українських визвольних змагань. До “екстремістської” літератури відносять шкільні підручники історії України, наукову та популярну історичну літературу”, - розповіли в ГУР України.
Окупанти навіть мають список заборонених імен, серед яких:
- Мазепа.
- Петлюра.
- Бандера.
- Шухевич.
- Чорновол.
- Також були випадки вилучення книжки "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані.
“Знайдені книжки вилучаються, знищуються на місці або вивозяться у невідомому напрямку”, - додали в ГУР України.
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