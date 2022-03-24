Російські окупанти спалюють українську літературу на тимчасово непідконтрольних Україні територіях - ГУР

Окупанти навіть мають список заборонених імен.

Російські окупанти спалюють українську літературу на тимчасово непідконтрольних Україні територіях. Військові злочинці вилучають із бібліотек книжки, які не збігаються з постулатами кремлівської пропаганди.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки України.

“Залучени російські підрозділи “воєнної поліції”. Наразі, окрім репресивних, вони виконують так звані “ідеологічні функції”. Найбільшу зацікавленість поліцаїв викликають книжки щодо історії українських Майданів, АТО/ООС, історії українських визвольних змагань. До “екстремістської” літератури відносять шкільні підручники історії України, наукову та популярну історичну літературу”, - розповіли в ГУР України.

Окупанти навіть мають список заборонених імен, серед яких:

Мазепа.

Петлюра.

Бандера.

Шухевич.

Чорновол.

Також були випадки вилучення книжки "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані.

“Знайдені книжки вилучаються, знищуються на місці або вивозяться у невідомому напрямку”, - додали в ГУР України.

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