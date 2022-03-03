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Російські окупанти спеціально блокують гуманітарні вантажі - Зеленський

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Російські окупанти спеціально блокують гуманітарні вантажі - Зеленський

В окупованих містах люди не можуть отримати гуманітарної допомоги.

В Україні російські окупанти блокують гуманітарні вантажі, щоб українці не отримали допомоги. 

Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю ЗМІ.

"Гуманітарні вантажі - повинні знати всі. Гуманітарні вантажі щодо їжі, щодо води питної, тощо, щодо ліків, щодо інсуліну. Наприклад, є багато звернень він пенсіонерів, вони відправляються в різні частини нашої країни, і вони будуть відправлятися й надалі. В чому хитрість: заблоковані в'їзди для наших гуманітарних вантажів, такі містечка, які окуповані. Вони спеціально заблоковані окупантом, щоб завозити свій гуманітарний вантаж із іншого боку. Потім вони записують відео, де роздають людям хліб та інше", - сказав президент. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 

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