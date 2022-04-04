Російські окупанти спішно покидають Сумщину: недобитків виловлюють — Живицький

Територію області покинула російська техніка та артилерія.

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив про масовий відхід з території області російських окупантів, які тягнуть за собою понівечену техніку.

Про це він розповів у своєму зверненні у неділю, 3 квітня.

За його словами, російські війська почали активно виходити з території Сумської області від суботи, 2 квітня.

“Останній тиждень ми спостерігали велике накопичення російських військ від Білопілля до Конотопа, навколо Конотопа... Заходили нові колони, вони окопувалися, чинили терор на території області”, - повідомив Дмитро Живицький.

Він пояснив, що таке накопичення техніки було пов’язане з тим, що окупанти прикривали відступ своїх недобитків. Тепер же колони покинули територію області.

“Ми бачили багато техніки, яка виходить в бік Росії, яку наздоганяла наша артилерія. Вони тягли підбиті танки, бронетехніку”, - розповів голова ОДА.

Водночас він наголосив, що окремі загони росіян все ще залишаються на Сумщині, наразі проводиться зачистка території від окупантів.

“Це десятки, можливо сотні російських військових, яких зараз активно беруть в полон, активно доганяють. Я думаю ці нелюди не заслуговують на те, щоб залишатися в живих. Вони отримають по заслугах”, - наголосив Дмитро Живицький.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що на Сумщині російські військові проводять передислокацію і найближчим часом готуються до боїв за територію. Він наголосив, що Збройні сили України готуються захищати Сумську область. Також Данілов додав, що не варто чекати швидкого закінчення війни.

Нагадаємо, окупанти продовжують знищувати цивільну інфраструктуру в містах та селах України. Так, російські війська підірвали міст через річку Сейм. Міст з’єднував місто Путивль з Сумами.

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