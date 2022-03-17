Російські окупанти сповільнили темпи наступу в Запорізькій області: у них закінчується пальне та боєприпаси

Російські окупанти сповільнили темпи наступу в Запорізькій області: у них закінчується пальне та боєприпаси

Українські військові працюють також і над евакуацією мирного населення з зони бойових дій в області.

Виснажені російські окупанти знизили темпи наступу на Запорізькому напрямку. Вони мають проблеми зі своєчасним поповненням запасів палива та боєприпасів.

Про це повідомляє Командування південного угруповання військ.

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"Триває двадцять друга доба героїчного протистояння підрозділів Сил оборони України на Запорізькому напрямку й Українського народу російському воєнному вторгненню. Сили оборони Запорізького краю продовжують завдавати нищівних ударів по угрупованнях військ ворога, який намагається закріпитися та утримувати оборону захоплених рубежів", — кажуть в Командуванні південного угруповання військ.

Повідомляється, що особовий склад окупаційних військ, переважна більшість якого - молоді строковики, вже дуже виснажений. Попри це ворог продовжує систематично обстрілювати область із артилерії 152-го, 122-го калібрів. Найчастіше окупанти застосовують міномети 120-го та 82-го калібрів.

Водночас українські підрозділи продовжують наносити зустрічне ураження по противнику.

"Тож непрохані гості не будуть спокійно спати на українській землі - скрізь "гаряче" вітають їх наші військові", — йдеться в повідомленні.

Слід зазначити, що наразі керівництво Запорізької обласної військової адміністрації намагається евакуйовувати жителів окупованих населених пунктів Запорізького краю в безпечні регіони України, а також відправляти мирному населенню гуманітарні конвої.

Відтак протягом двох діб із Запорізької області було евакуйовано 9633 осіб, серед яких 772 дитини. Люди рухалися на 2879 автомобілях.

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