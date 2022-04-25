Російські окупанти створили фейковий чатбот для повідомлення про пересування ворожої техніки

Російські окупанти створили фейковий чатбот для повідомлень про пересування своєї техніки.

Оскільки українці чинять опір та інформують СБУ про перебування загарбників.

Про це повідомляє СБУ.

Окупанти поширили в мережі фейковий чат-бот зі схожою на офіційний назвою, яка відрізняється лише на кілька літер.

"Нагадуємо! Офіційний чатбот СБУ @stop_russian_war_bot. Завдяки йому ми отримуємо тисячі ваших повідомлень про дислокацію та переміщення ворога. А потім за цими даними військові методично відмінусовують російських окупантів з нашої землі. Обов'язково перевіряйте, куди надсилаєте інформацію! Довіряйте лише офіційним сторінкам державних органів і структур та не давайте ворогу отримати перевагу на інформаційному фронті", - повідомили у СБУ.

Нагадаємо, російські окупанти у понеділок, 25 квітня, ракетами обстріляли залізничну інфраструктуру Рівненщини.

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