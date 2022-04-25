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Російські окупанти створили фейковий чатбот для повідомлення про пересування ворожої техніки

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Російські окупанти створили фейковий чатбот для повідомлення про пересування ворожої техніки

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Російські окупанти створили фейковий чатбот для повідомлень про пересування своєї техніки.

Оскільки українці чинять опір та інформують СБУ про перебування загарбників. 

Про це повідомляє СБУ. 

Окупанти поширили в мережі фейковий чат-бот зі схожою на офіційний назвою, яка відрізняється лише на кілька літер.

"Нагадуємо! Офіційний чатбот СБУ @stop_russian_war_bot. Завдяки йому ми отримуємо тисячі ваших повідомлень про дислокацію та переміщення ворога. А потім за цими даними військові методично відмінусовують російських окупантів з нашої землі. Обов'язково перевіряйте, куди надсилаєте інформацію! Довіряйте лише офіційним сторінкам державних органів і структур та не давайте ворогу отримати перевагу на інформаційному фронті", - повідомили у СБУ. 

Нагадаємо, російські окупанти у понеділок, 25 квітня, ракетами обстріляли залізничну інфраструктуру Рівненщини.

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