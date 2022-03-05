Російські окупанти створили фейкового бота, який збирає інформацію про пересування українських військових

Російські окупанти створили фейкового бота, який збирає інформацію про пересування українських військових

Держспецзв’язку звернулися до українців, аби закидати ворожого бота фейками.

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє про появу чергового фейкового бота, який збирає дані для ворога про пересування ЗСУ.

Про це в Телеграм повідомляє Держспецзв’язку.

@RSOTM_Z_BOT пропонує цивільним особам та військовим на правах анонімності повідомити інформацію про чисельність і розміщення українських військових та техніки.

"Звертаємося до усіх українців із проханням закидати бота фейками. Не дамо відстежувати наших хлопців!" — наголосили у Держспецзв’язку.

Слід зазначити, що СБУ створили єдиного офіційного бота @stop_russian_war_bot, який збирає відомості щодо місць дислокації, пересування, обсягів військової техніки та особового складу окупанта. Вказані відомості негайно передаються до Штабу Збройних Сил України.