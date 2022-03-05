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Російські окупанти створили фейкового бота, який збирає інформацію про пересування українських військових

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Держспецзв’язку звернулися до українців, аби закидати ворожого бота фейками.

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє про появу чергового фейкового бота, який збирає дані для ворога про пересування ЗСУ.

Про це в Телеграм повідомляє Держспецзв’язку.

@RSOTM_Z_BOT пропонує цивільним особам та військовим на правах анонімності повідомити інформацію про чисельність і розміщення українських військових та техніки. 

"Звертаємося до усіх українців із проханням закидати бота фейками. Не дамо відстежувати наших хлопців!" — наголосили у Держспецзв’язку.

Слід зазначити, що СБУ створили єдиного офіційного бота @stop_russian_war_bot, який збирає відомості щодо місць дислокації, пересування, обсягів військової техніки та особового складу окупанта. Вказані відомості негайно передаються до Штабу Збройних Сил України. 

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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