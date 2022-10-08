Російські окупанти створювали катівні майже у всіх захоплених містах та селах — МВС

На деокупованих територіях виявляють все більше фактів звірств росіян
Російські окупанти майже у всіх захоплених містах та селах на території України облаштовували катівні для тортур та вбивств місцевих громадян.
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" 7 жовтня сказав перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.
Зазвичай окупанти для облаштування катівень обирали місцеві відділки поліції.
"Фактично кожне місто чи селище, звільнене від окупантів, мало у тій чи іншій формі катівню. Нещодавно ми координували роботу правоохоронців у звільнених містах, і там одна за одною виявлялися ці катівні – і у Великому Бурлуку, Козачій Лопані, Вовчанську, Балаклії", – зазначив Єнін.
Катування на Харківщині
Як повідомлялося, після деокупації Харківської області в селі Піски-Радьківські слідчі знайшли жахливу катівню, де утримували полонених - місцевих мешканців, АТОвців та полонених з ЗСУ. Поліції відомі дані військовослужбовців, над якими знущались росіяни.
Загалом на деокупованій території області виявили 22 катівні російських окупантів. Станом на 6 жовтня на території області, яку звільнили від армії Росії, знайшли тіла 534 вбитих цивільних українських громадян.
Читайте також:
- Пів року донька намагалась вивезти із окупованого Маріуполя змарнілу маму: допомагав навіть прем'єр
- Пів року в СІЗО в РФ без звісток: вчителька з Чернігівщини весь час полону спілкувалася з росіянами лише українською
- В катівнях Харківщини людей двічі на добу випускали до туалету, тримали без їжі і води