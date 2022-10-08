Російські окупанти створювали катівні майже у всіх захоплених містах та селах — МВС

На деокупованих територіях виявляють все більше фактів звірств росіян

Російські окупанти майже у всіх захоплених містах та селах на території України облаштовували катівні для тортур та вбивств місцевих громадян.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" 7 жовтня сказав перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.

Зазвичай окупанти для облаштування катівень обирали місцеві відділки поліції.

"Фактично кожне місто чи селище, звільнене від окупантів, мало у тій чи іншій формі катівню. Нещодавно ми координували роботу правоохоронців у звільнених містах, і там одна за одною виявлялися ці катівні – і у Великому Бурлуку, Козачій Лопані, Вовчанську, Балаклії", – зазначив Єнін.

Катування на Харківщині

Як повідомлялося, після деокупації Харківської області в селі Піски-Радьківські слідчі знайшли жахливу катівню, де утримували полонених - місцевих мешканців, АТОвців та полонених з ЗСУ. Поліції відомі дані військовослужбовців, над якими знущались росіяни.

Загалом на деокупованій території області виявили 22 катівні російських окупантів. Станом на 6 жовтня на території області, яку звільнили від армії Росії, знайшли тіла 534 вбитих цивільних українських громадян.

Катівні, знущання та вбивства: нові подробиці про злочини росіян в Україні - Єнін

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