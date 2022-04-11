Російські окупанти створюють для українців штучні умови та змушують виїжджати до РФ - Геращенко

Російські окупанти створюють для українців штучні умови та змушують виїжджати до РФ - Геращенко

Місцевих чиновників вони викрадають та катують.ісцевих чиновників вони викрадають та катують.

Окупанти для українців створюють штучні умови з вибором: помирати без води та без їжі, або виїжджати до РФ.

Про це повідомив радник Міністра МВС Антон Геращенко.

“45 тисячам українців створили штучні умови: помирати у Маріуполі чи в інших містах Луганської та Донецької області без води, їжі та медикаментів, або виїжджати на територію РФ. Викрадають і катують депутатів міських рад, мерів міст, які не хочуть співпрацювати з окупантами – таких випадків є кілька сотень”, - розповів Антон Геращенко.

Нагадаємо, що позиції України на перемовинах з Росією залежатимуть від успіхів на фронті.

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