Російські окупанти стягують до України військових з Вірменії та Азербайджану і залучають найманців - Генштаб

Російські окупанти стягують до України військових з Вірменії та Азербайджану і залучають найманців - Генштаб

Окупанти шукають додаткові можливості для війни проти України.

В ході перегрупування військ противника здійснюється підготовка додаткових підрозділів для ведення бойових дій на території України.

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Про це 13 березня йдеться у зведеннях Генерального штабу ЗСУ.

Так, за наявною інформацією, протягом 9-10 березня до РФ переміщено 800 військовослужбовців 102- ї військової бази (Гюмрі, Вірменія) Південного воєнного округу для подальшого перекидання в зону бойових дій. До 1500 осіб 40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський) Тихоокеанського флоту залізничними ешелонами відправляються до Республіки Білорусь. У 820 головному центрі попередження про ракетний напад (Солнечногорськ) проводиться відбір особового складу для участі у бойових діях проти України.

З метою термінового поповнення втрат окупаційних військ ЗС РФ перекидають частину “миротворчого” контингенту з Нагірного Карабаху (Азербайджан) в Україну. Також, за наявною інформацією, залучається велика кількість бойовиків-найманців з інших країн (Сирія, Сербія).

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