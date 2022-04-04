Російські окупанти тікають з Чернігівської області: евакуйованим мешканцям радять не поспішати з поверненням

Російські окупанти тікають з Чернігівської області: евакуйованим мешканцям радять не поспішати з поверненням

В області досі немає води, електрики, тепла й газу.

Російські окупанти вже залишили околиці Чернігова й відходять від області.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус під час телемарафону "Єдині новини".

"Російські війська вже відійшли від Чернігова й відходять із області. Тим часом ми організували тимчасовий альтернативний маршрут із Києва , який є відносно безпечним і яким доставляємо в Чернігів гуманітарку", — зазначив Чаус.

За його словами, евакуйованим не слід поспішати повертатися до області, адже в місті розбита критична інфраструктура, тому досі немає води, електрики, тепла й газу.

"Дуже постраждали села біля Чернігова, де москальська мразота ставила танки, ракетні системи залпового вогню, а жителів заганяла в підвали. Разом із тим дуже багато людей нікуди не хочуть виїжджати з Чернігова", — розповів Чаус.

Нагадаємо, у Чернігівській області розміновують дороги та організовують маршрути. Відповідні служби займаються організацією маршрутів в регіоні.

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