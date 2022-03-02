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Російські окупанти тримають фактично в заручниках жителів Тростянця та грабують місто

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Російські окупанти тримають фактично в заручниках жителів Тростянця та грабують місто

Сумська обласна військова цивільна адміністрація

Війська РФ обстрілюють машини цивільних у місті та комунальні служби.

Російські військові тримають жителів міста Тростянець Сумської області фактично у заручниках, а також займаються мародерством.

Про це повідомив голова Сумської області Дмитро Живицький в середу, 2 березня.

"Сумщина. Тростянець. 01.03.2022. Російські військові тварини тримають жителів міста Тростянець фактично у заручниках. Розставили російську ударну техніку між будинками тростянчан: у центрі міста, на вулиці Благовіщенська, поблизу поліції та на інших вулицях", ­– йдеться у повідомленні.

"Російська армія ­– це не армія, це с*икуни, які прикриваються цивільними. Вороги мародерствують, обчищають крамниці, грабують житлові будинки. Вчора росіяни пограбували усі крамниці в центрі міста. Розтрощили своїм танком браму Круглого двору, зруйнували картинну галерею. Пограбували секонд-хенди і попервдягалися в цивільне. По місту ходять повністю деморалізовані, п’яні російські військові", ­– написав голова Сумської області.

Він додав, що окупанти обстрілюють машини цивільних і комунальні служби.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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