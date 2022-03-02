Російські окупанти тримають фактично в заручниках жителів Тростянця та грабують місто

Російські окупанти тримають фактично в заручниках жителів Тростянця та грабують місто

Війська РФ обстрілюють машини цивільних у місті та комунальні служби.

Російські військові тримають жителів міста Тростянець Сумської області фактично у заручниках, а також займаються мародерством.

Про це повідомив голова Сумської області Дмитро Живицький в середу, 2 березня.

"Сумщина. Тростянець. 01.03.2022. Російські військові тварини тримають жителів міста Тростянець фактично у заручниках. Розставили російську ударну техніку між будинками тростянчан: у центрі міста, на вулиці Благовіщенська, поблизу поліції та на інших вулицях", ­– йдеться у повідомленні.

"Російська армія ­– це не армія, це с*икуни, які прикриваються цивільними. Вороги мародерствують, обчищають крамниці, грабують житлові будинки. Вчора росіяни пограбували усі крамниці в центрі міста. Розтрощили своїм танком браму Круглого двору, зруйнували картинну галерею. Пограбували секонд-хенди і попервдягалися в цивільне. По місту ходять повністю деморалізовані, п’яні російські військові", ­– написав голова Сумської області.

Він додав, що окупанти обстрілюють машини цивільних і комунальні служби.