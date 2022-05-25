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Російські окупанти у формі бійців ЗСУ намагалися захопити спостережний пункт

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Російські окупанти у формі бійців ЗСУ намагалися захопити спостережний пункт

Telegram-канал Сухопутних військ ЗСУ

Росіяни, переодягнені в однострої українських солдатів, намагалися атакувати в напрямку Кривого Рогу.

У вівторок, 24 травня, на північному сході Миколаївської області, в напрямку Кривого Рогу відбулось бойове зіткнення нашого підрозділу із специфічною групою ворожих сил.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

"Противник за підтримки двох бойових броньованих машин "Тигр" під прикриттям мінометного вогню намагався захопити український спостережний пост. При цьому, на рашистах був військовий однострій Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.

Атаку було відбито. Втрати ворога під час спроби захоплення посту становить 4 особи.

Нагадаємо, на тимчасово захоплених територіях Запорізької області російські окупанти намагаються заробити грошей за допомогою збройного тиску на мирних людей.

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