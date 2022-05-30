Російські окупанти у Херсонській області відключили мобільний зв'язок та Інтернет

Мирні жителі тимчасово окупованої Херсонської області залишилися без зв'язку.

У місцевих зник мобільний зв'язок та частково домашній Інтернет.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута, пише "Суспільне".

Як зазначається, мобільний зв'язок та Інтернет на Херсонщині відключити російські окупанти.

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"Орки відключили! Працює тільки провайдер "Скайнет" через Крим!" – говорить Лагута.

Загалом, це вже не перша спробу окупантів блокувати у Херсонській області український зв'язок та Інтернет. При цьому, російські військові звинувачують ЗСУ у тому, що це нібито вони відключаються в області зв'язок.

"Зв'язок зникає вже третю добу. Окупанти постійно маніпулюють, постійно звинувачують Збройні Сили України і в тому, що пропадає зв'язок, і що відбуваються обстріли. Але це все відбувається не так. І якщо говорити про зникнення зв'язку, треба дивитися, що одночасно з цим окупант впроваджує російського оператора з кодом+7 і починає роздавати мобільні картки", - каже радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

Нагадаємо, у Генштабі розповіли, що українськім захисникам вдалося звільнити від окупантів село у Херсонській області.

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