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Російські окупанти в награбованому одязі тікають у бік кордону з Білоруссю - Генштаб

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24к
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Російські окупанти в награбованому одязі тікають у бік кордону з Білоруссю - Генштаб

pixabay.com

Група російських загарбників заволоділа автомобілями місцевих жителів.

Продовжують фіксуватися випадки дезертирства серед особового складу окупаційних військ.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ. 

"Так, в районі населеного пункту Гавронщина Макарівського району Київської області група російських загарбників заволоділа автомобілями місцевих жителів, переодяглася у награбований цивільний одяг та виїхала у бік кордону з республікою Білорусь", - розповіли у відомстві.

Нагадаємо, українські захисники вже всьоме "вдарили" по аеропорту в Чорнобаївці під Херсоном, де російські окупанти часто зберігають військову техніку. 

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