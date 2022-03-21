Російські окупанти в награбованому одязі тікають у бік кордону з Білоруссю - Генштаб

Група російських загарбників заволоділа автомобілями місцевих жителів.
Продовжують фіксуватися випадки дезертирства серед особового складу окупаційних військ.
Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
"Так, в районі населеного пункту Гавронщина Макарівського району Київської області група російських загарбників заволоділа автомобілями місцевих жителів, переодяглася у награбований цивільний одяг та виїхала у бік кордону з республікою Білорусь", - розповіли у відомстві.
Нагадаємо, українські захисники вже всьоме "вдарили" по аеропорту в Чорнобаївці під Херсоном, де російські окупанти часто зберігають військову техніку.
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