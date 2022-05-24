Російські окупанти увірвались до будинку та розстріляли співробітника Запорізької АЕС

Російські окупанти 23 травня а Енергодарі розстріляли співробітника Запорізької атомної електростанції.

Наразі чоловік з кульовими пораненнями перебуває у лікарні.

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Учора окупанти увірвались до помешкання співробітника енерго-ремонтного підрозділу Запорізької АЕС Сергія Швеця та розстріляли його з автоматичної зброї. З численними кульовими пораненнями Сергія госпіталізовано до міської лікарні Енергодара, де лікарі борються за його життя. Швець не став виконувати злочинні накази загарбників, за що ледь не поплатився власним життям", - розповіла омбудсмен.

Денісова наголосила, що такі дії армії окупантів є злочинами проти людяності та воєнними злочинами відповідно до статей 7 і 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду та порушенням Женевської конвенції 1949 року про захист мирного населення під час війни. Вона також звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти військових злочинів та порушень прав людини Росією в Україні.

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Варто зазначити, що Запорізьку АЕС від 4 березня контролюють російські загарбники. Також під окупантами місто-супутник АЕС Енергодар.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 90-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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