Російські окупанти в акваторії Чорного моря розмістили до 50 крилатих ракет - Міноборони

Російські окупанти в акваторії Чорного моря розмістили до 50 крилатих ракет - Міноборони

Російські окупанти продовжують стягувати носії крилатих ракет до акваторії Чорного моря.

Наразі там перебуває до 50 крилатих ракет типу "Калібр".

Про це 9 травня під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

Він зазначив, що російські кораблі продовжують блокувати українські порти та обстрілювати мирну Україну. Цього тижня вони збільшили кількість носіїв ракет.

"В акваторії Чорного моря станом на зараз перебуває сім носіїв КРМБ типу «Калібр» із сумарним залпом до 50 ракет", - наголосив Мотузяник.

Зазначимо, минулого тижня таких носіїв в Чорному морі, за повідомленнями Міноборони, було лише три установки, з сумарним ракетним залпом до 20 ракет.

Нагадаємо, російські окупанти 9 травня завдали чотири ракетні удари по Одеській області.

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