Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Російські окупанти вчергове обстріляли Запорізьку область: спрацювала ППО (фото)

Дата публікації
Перегляди
440
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Російські окупанти вчергове обстріляли Запорізьку область: спрацювала ППО (фото)

соцмережі

Російські окупанти продовжують обстрілювати Запорізьку область.

Цього разу частина ракети впала біля обласного центра в районі села Спасівка.

Про це повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Арєф’єв.

“Ще один "прильот" за сьогодні.Цього разу біля обласного центру в районі села Спасівка. Ракету знищено силами ППО Сил оборони Запорізького краю”, - наголосив Іван Арєф’єв.

Нагадаємо, що на Запорізькому напрямку ведуться важкі бої з утримання позицій, Росія атакує регіон ракетами.

Читайте також:

Вранці Запоріжжя обстріляли трьома крилатими ракетами

Вранці Запоріжжя обстріляли трьома крилатими ракетами
Наступна публікація