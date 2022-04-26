Російські окупанти вчергове обстріляли Запорізьку область: спрацювала ППО (фото)

Російські окупанти продовжують обстрілювати Запорізьку область.
Цього разу частина ракети впала біля обласного центра в районі села Спасівка.
Про це повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Арєф’єв.
“Ще один "прильот" за сьогодні.Цього разу біля обласного центру в районі села Спасівка. Ракету знищено силами ППО Сил оборони Запорізького краю”, - наголосив Іван Арєф’єв.
Нагадаємо, що на Запорізькому напрямку ведуться важкі бої з утримання позицій, Росія атакує регіон ракетами.
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