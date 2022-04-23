Російські окупанти в Рубіжному викрали та кілька днів ґвалтували жінку, поки вдома на неї чекали діти

Російські окупанти в Рубіжному викрали та кілька днів ґвалтували жінку, поки вдома на неї чекали діти

Російські окупанти на початку квітня викрали мешканку Рубіжного в Луганській області та декілька днів її ґвалтували, поки вдома на неї чекали діти. Коли постраждалій вдалося повернутися до свого помешкання, своїх дітей вона не знайшла.

34-річна жінка пішла по продукти на один з місцевих ринків у тимчасово окупованій частині Рубіжного. Окупанти "ЛНР" затримали її за звинуваченням у нібито мародерстві.

Про це повідомила поліція Луганської області.

Загарбники вивезли жінку на допит, погрожуючи автоматом. У неї відібрали телефон та паспорт громадянки України, наказали жінці роздягнутися до білизни та оглянули її. Потім жительку Рубіжного перевезли та утримували у приміщенні одного з органів державної влади міста, де російські військові влаштували в'язницю.

"Вночі жінку перевезли до одного з будинків міста, де один з бойовиків запропонував жінці вступити з ним у статеві зносини, погрожуючи, що в разі відмови її зґвалтують всі бойовики, що перебувають у приміщенні. Після неодноразового зґвалтування потерпілу знову вивезли до в’язниці. Наступної ночі жінку під загрозою застосування фізичної сили той самий бойовик знову зґвалтував декілька разів", – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Після цього жінку ще декілька днів тримали у полоні, били її та допитували. Загарбники намагалися змусити жінку повідомити їм про пересування військової техніки ЗСУ. А потім вивезли потерпілу до центру міста і залишили її там.

Повернувшись додому, жінка побачила, що немає її дітей. Виявилося, що їх евакуювали представники Червоного хреста. Тож жінка пішки вирушила до Сєвєродонецька. Їй вдалося дістатися однієї з позицій ЗСУ, звідки військовослужбовці відвезли жінку до лікарні, де вона наразі й перебуває.

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Жінка отримує необхідну допомогу медиків та психологів. Поліція вже відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного позбавлення волі та зґвалтування окупантами. Триває досудове розслідування.

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