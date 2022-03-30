Російські окупанти вбили 145 дітей від початку повномасштабної війни в Україні

Російські окупанти вбили 145 дітей від початку повномасштабної війни в Україні

Ще 222 дитини було поранено.

За 36 днів повномасштабної війни в Україні російські окупанти вбили 145 дітей.

Ще 222 дитини були поранені. Про це повідомляє Telegram-каналі Офісу генерального прокурора України.

"Найбільше постраждало дітей у Київській - 69, Харківській - 49, Донецькій - 54, Чернігівській - 39, Миколаївській - 30, Луганській - 28, Запорізькій - 22, Херсонській - 25, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15 областях", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що через бомбардування та обстріли було пошкоджено 790 закладів освіти. 75 з них зруйновано повністю. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та місті Київ.

У пресслужбі Офісу генерального прокурора зазначається, що ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

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