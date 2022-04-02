Російські окупанти вбили 158 дітей від початку повномасштабної війни в Україні

Російські окупанти вбили 158 дітей від початку повномасштабної війни в Україні

Постраждало від російської агресії більше 412 дітей.

Від початку повномасштабної війни Росії проти України окупанти вбили 158 дітей.

Про це йдеться у заяві офісу генерального прокурора. Також зазначається, що більше 412 дітей постраждали в Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ в нашу державу. З них 158 загинуло та більше 254 поранено.

"За офіційно встановленими ювенальними прокурорами даними найбільше постраждало дітей у Київській - 75, Донецькій - 71, Харківській - 56, Чернігівській - 46, Миколаївській - 31, Луганській - 31, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15 областях", - йдеться у повідомленні.

18-20 березня збройні сили РФ обстріляли артилерією цивільні автомобілі на автодорозі в Чернігівській області внаслідок чого загинуло 13 осіб, двоє з яких – діти. 26 березня отримали поранення троє дітей внаслідок обстрілу Маріуполя. 31 березня внаслідок артилерійського обстрілу селища в Баштанському районі Миколаївської області поранено дитину.

Внаслідок бомбардувань та обстрілів пошкоджено 869 закладів освіти. 83 з них зруйновано повністю. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Житомирській, Чернігівській областях та місті Київ. Крім того, пошкоджено понад 80 закладів для дітей, серед яких лікарні, музичні школи, спортивні та реабілітаційні заклади, молодіжні центри, бібліотеки тощо.

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