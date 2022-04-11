Російські окупанти вбили 183 дитини від початку війни в Україні

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Станом на 11 квітня 2022 року за офіційними даними ювенальних прокурорів більше 525 дітей постраждали в Україні внаслідок збройного вторгнення Росії.

При цьому 183 дитини загинуло та більше 342 отримали поранення.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 110, Київській - 98, Харківській - 76, Чернігівській - 54, Миколаївській - 40, Луганській - 35, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15.

Також в Офісі генпрокурора зазначили, що під час фіксації кримінальних правопорушень, скоєних на території смт. Ворзель в Київській області виявлено тіло 15-річного хлопця з вогнепальними пораненнями.



14 березня в результаті обстрілу села Розважів Вишгородського району Київської області від отриманих поранень загинули два хлопчики 12 та 14 років.

У м. Бородянка Київської області внаслідок обстрілів загинула сім’я з 5-річною дитиною.

10 квітня внаслідок артобстрілу селища у Покровському районі Донецької області 16-річний хлопець отримав поранення.



9 квітня внаслідок артилерійського обстрілу російськими військовими села Станіслав Білозерського району Херсонської області 14-річна дівчинка отримала вогнепальне поранення шиї із пошкодженням спинного мозку.

"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 938 закладів освіти. 87 з них зруйновано повністю", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Хмельниччині висадили парк як пам’ять про загиблих на війні дітей, дерева прикрасили янголятами.

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