Російські окупанти вбили двох грузинських солдатів: загиблих доправили до Грузії

Російські окупанти вбили двох грузинських солдатів: загиблих доправили до Грузії

Грузини загинули в місті Ізюм.

До Грузії доправили двох грузинських солдатів Давида Менабдішвілі і Ніка Шанава, які загинули в ході бойових дій в Україні.

У Тбіліському міжнародному аеропорту, куди привезли загиблих солдатів, зібралися члени їхніх сімей, родичі та прості громадяни, щоб віддати шану вбитим російськими окупантами воїнам. В аеропорту, коли привезли військових, ввімкнули гімни Грузії та України.

Давида Менабдішвілі привезли до рідного міста Руставі. Його зустрічали родичі та співгромадяни з прапорами та квітами на в'їзді до міста. Частина місцевих вшанувала його пам'ять, мовчки схиливши коліна.

Давид Менабдішвілі похований у церкві Сіоні в Руставі, де відбудуться цивільні похорони. За наявною інформацією, руставелівських військових завтра, 17 квітня, проведуть в останню путь.

Грузинських бойовиків 9 квітня вбили російські окупанти у місті Ізюм, Харківська область.

Нагадаємо, військові РФ вбивають і медійників. Комітет з питань свободи слова повідомив про 21 випадок загибелі представників медіа від початку повномасштабного російського вторгнення до України.

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