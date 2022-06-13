Російські окупанти вбили на Донбасі 6-річного хлопчика, який жив на вулиці Московській - Зеленський

Український президент Володимир Зеленський повідомив, що 13 чеврня від рук окупантів загинув 6-річний хлопчик з Луганської області.
Глава держави розповів, що дитина загинула внаслідок російських обстрілів у Лисичанську.
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у традиційному відеозверненні у понеділок, 13 червня.
"Сьогодні стало відомо про загибель ще однієї дитини від російських обстрілів – саме там, саме на Донбасі, в Луганській області. Хлопчик 2016 року народження. Він мешкав у Лисичанську, у звичайному будинку на вулиці Московській. Ось так: шестирічний хлопчик на вулиці Московській також, як виявилося, – небезпечний ворог для Російської Федерації", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, за даними Луганської ОВА, ситуація в області залишається складною. Окупанти зруйнували всі мости, що ведуть до Сєвєродонецька, та обстрілюють Лисичанськ.
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