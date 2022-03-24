Зв'язок із хлопцем зник 4 березня.

Російські окупанти вбили сина директора Гостомельського ліцею Володимира Захлюпаного – Сергія Захлюпаного. Цю трагічну новину повідомили у Facebook батьки загиблого.

Росіяни поцілили хлопцю в голову. Його тіло знайшли біля гаражів. Сусіди та знайомі під обстрілами поховали тіло біля будинків.

Мати Сергія - Наталія Захлюпана - опублікувала його світлини і написала:

"Дорогі гостомельчани і всі люди, які відгукнулися на мій пост та зробили репост про зниклого мого сина Сергія Захлюпаного, хочу вам від всього материнського серця подякувати.

21 березня був найгірший день в моєму житті. Нам подзвонили і повідомили страшну новину, що Сергія розстріляли окупанти пострілом в голову, знайшли його біля гаражів і зібралися знайомі та сусіди, які впізнали. Потім змогли біля будинків його поховати (тимчасово). За що їм низький уклін до землі. Страшнішого болю я не відчувала, це рана на серці, а рани ніколи не загоюються, рубець все рівно буде. Бо діти для нас найголовніші в нашому житті. Не пробачимо, не забудемо цього ніколи…Нехай Бог вас всіх береже. Слава Україні!"

Батько хлопця Володимир Захлюпаний написав у Facebook: "Пробач нас, сину!"

Раніше Наталія Захлюпана зверталася до жителів селища у соцмережі з проханням повідомити про місце перебування сина, зв'язок із яким зник 4 березня.

Нагадаємо, на початку березня росіяни вбили голову Гостомельської громади Юрія Прилипка. Він загинув, роздаючи хліб голодним і ліки хворим, втішаючи згорьованих і розраджуючи зневірених.

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