Російські окупанти вбили українського військового: Денісова звернулась до світової спільноти

Денісова закликала міжнародну спільноту відреагувати на дії окупантів.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулась до світової спільноти через дії російських окупантів, які продовжують обстрілювати Україну. Через це загинув український військовий та поранено шістьох захисників. Також окупанти травмували цивільного жителя.

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Про це омбудсменка написала на своїй сторінці в Facebook.

"У результаті обстрілу підконтрольних уряду України територій збройними формуваннями РФ селища Новотроїцького Донецької області один український військовий загинув, шестеро поранені. Є постраждалі і серед мирного населення: осколкового поранення плеча та кисті лівої руки дістав 50-річний житель міста Мар'їнка Донецької області. Чоловіка госпіталізовано до лікарні", - зазначила Денісова.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини закликала міжнародну спільноту застосувати всі наявні важелі впливу, аби змусити державу-агресорку дотримуватися повного та всеосяжного режиму припинення вогню на лінії розмежування та норм міжнародного гуманітарного права.

"За минулу добу в зоні збройного конфлікту на сході України збройні формування РФ майже сто разів порушили режим тиші, більшість з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Використання збройними формуваннями РФ важкої артилерії є беззаперечним доказом незаконної діяльності окупаційної адміністрації", - йдеться у повідомленні омбудсменки.

Нагадаємо, на сході України загинув військовий медик з Вінницької області.