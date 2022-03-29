Російські окупанти вбили в Україні 144 дитини, понад 220 отримали поранення

Ці цифри не є остаточними, зважаючи на відсутність можливості огляду місць обстрілів, де країна-агресорка веде активні бойові дії та на тимчасово окупованих територіях.

Від початку широкомасштабного вторгнення Росії окупанти вбили в Україні 144 дитини, понад 220 отримали поранення.

Про це повідомляє телеграм-канал Офісу Генерального прокурора.

"Внаслідок збройної агресії Російської Федерації станом на ранок 29 березня 2022 року загинули 144 дитини, більше 220 поранених. Найбільше постраждало дітей у Київській - 68, Харківській - 49, Донецькій - 54, Чернігівській - 38, Миколаївській - 30, Луганській - 28, Запорізькій - 22, Житомирській – 15, Сумській - 15, Херсонській - 25 областях та місті Київ -16. Також встановлюються дані щодо загиблих та поранених дітей у місті Маріуполі", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що 28 березня 2022 року в Луганській області від отриманих мінно-вибухових травм загинула 3-річна дитина. Також 28 березня 2022 року внаслідок обстрілу селища в Запорізькій області окупантами поранено три цивільні особи, серед яких дитина.

В Офісі генпрокурора додали, що через бомбардування та обстріли пошкоджено 773 заклади освіти, 75 з них зруйновано повністю. Найбільше пошкоджено у Донецькій, Харківській областях, м. Києві, Миколаївській, Житомирській, Сумській, Київській та Херсонській областях.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 34-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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