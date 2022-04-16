Російські окупанти вбили в Україні 200 дітей, понад 360 отримали поранення

Ці цифри неостаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 200 дітей, зросла кількість поранених - їх 360.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

"Починаючи від 24 лютого 2022 року 560 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Згідно з офіційними даними ювенальних прокурорів, 200 дітей загинуло та понад 360 поранено. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 117, Київській - 105, Харківській - 88, Чернігівській - 54, Херсонській - 41, Миколаївській - 40, Луганській - 36, Запорізькій - 23, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15", - йдеться у повідомленні.

15 квітня російські військовослужбовці обстріляли один з районів м. Харкова. Внаслідок обстрілу постраждало 5 дітей, двоє з яких загинуло, серед них 7-місячний малюк.

14 квітня на околиці селища Нововоронцовка в Херсонській області внаслідок детонації касетного снаряду отримав поранення 15-річний хлопець.

В Офісі генпрокурора також додали, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1018 закладів освіти, з них 95 зруйновано повністю.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 52-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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