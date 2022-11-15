Російські окупанти вчергове обстріляли Сумщину: пошкоджено електроопори

Загалом під ворожим вогнем опинилися три прикордонні громади.

Російські окупанти від самого ранку почали атакувати дві громади Сумської області.

Про це 15 листопада повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Ще звечора, після 21:30, росіяни відкривали вогонь із автоматів по прикордонню Зноб-Новгородської громади. Усього було 22 постріли. Без наслідків. Решта ночі минула спокійно. А от зранку, о 7:30, російські військові із мінометів обстріляли Хотінську громаду. І близько 8:00 ворог ударив із мінометів по прикордонному селу Білопільської громади (20 "прильотів")", - написав він.

Очільник ОВА наголосив, що станом на 9:00 ранку відомо про пошкоджені електроопори, гараж та сарай. Деталі уточнюються.

Варто зазначити, що окупанти майже щодня атакують прикордонні громади Сумської та Чернігівської областей з території РФ.

Нагадаємо, вранці 15 листопада російська армія вдарила чотирма ракетами по передмістю Запоріжжя. Ймовірно, було застосовано ракети С-300.

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