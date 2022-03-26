Російські окупанти вчергове обстріляли Житомирщину: фото і відео потужного артудару по житлових будинках

Російські окупанти вчергове обстріляли Житомирщину: фото і відео потужного артудару по житлових будинках

За попередніми даними, загиблих та травмованих немає.

У Житомирській області увечері 25 березня російські окупанти завдали артудару по одному з населених пунктів у Коростенському районі. У результаті атаки росіян знищено житловий будинок та ще чотири частково пошкоджено.

Про це інформує ДСНС.

Відомо, що артилерійського удару окупанти завдали близько 18 години. Вони знищили 1 житловий будинок, частково пошкодили 4 житлових будинки і 2 господарських будівлі.

Загиблих та травмованих, попередньо, немає.

Для гасіння пожежі та проведення пошуково-рятувальних робіт залучено 6 рятувальників та 1 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, російські окупанти вперше обстріляли Житомирщину з реактивної артилерії: є загиблі.

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