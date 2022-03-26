Російські окупанти вчергове обстріляли Житомирщину: фото і відео потужного артудару по житлових будинках

За попередніми даними, загиблих та травмованих немає.
У Житомирській області увечері 25 березня російські окупанти завдали артудару по одному з населених пунктів у Коростенському районі. У результаті атаки росіян знищено житловий будинок та ще чотири частково пошкоджено.
Про це інформує ДСНС.
Відомо, що артилерійського удару окупанти завдали близько 18 години. Вони знищили 1 житловий будинок, частково пошкодили 4 житлових будинки і 2 господарських будівлі.
Загиблих та травмованих, попередньо, немає.
Для гасіння пожежі та проведення пошуково-рятувальних робіт залучено 6 рятувальників та 1 одиниць техніки ДСНС.
Нагадаємо, російські окупанти вперше обстріляли Житомирщину з реактивної артилерії: є загиблі.
Читайте також: