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Російські окупанти вдарили по одній з багатоповерхівок у Клугино-Башкирівці на Харківщині

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Російські окупанти вдарили по одній з багатоповерхівок у Клугино-Башкирівці на Харківщині

Фото: Національна поліція України

Внаслідок атаки ворога постраждали дві жінки.

Російська армія близько півночі обстріляла ракетою С-300 село Клугино-Башкирівка на Харківщині. Окупанти влучили в житловий будинок.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Внаслідок атаки ворога постраждала жінка 67 років. Її госпіталізували до медичної установи, пацієнтка продовжить лікування амбулаторно. Ще одній 24-річній жінці надали допомогу на місці. Зазначається, що є часткові руйнування п’ятиповерхового житлового будинку.

Знову під інтенсивними обстрілами опинився Куп’янський район. Російська армія продовжує нищити цивільну інфраструктуру. Внаслідок обстрілів виникали пожежі в гаражах, горіли авто, господарчі споруди. 

По Вовчанську та населених пунктах громади росіяни завдлаи артилерійських ударів. Пошкоджена приватна сільгосподарська техніка. 

Нагадаємо, армія Російської Федерації у ніч проти 2 грудня обстрілювала НікопольщинуОкупанти атакували Марганецьку громаду та Нікополь. Російські війська обстрілювали населені пункти важкою артилерією. Окупанти випустили майже 40 снарядів. 

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Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
56
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