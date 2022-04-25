Російські окупанти вдарили ракетами одразу по низці областей в Україні: подробиці

Російські окупанти вдарили ракетами одразу по низці областей в Україні: подробиці

У деяких областях після атаки загарбників є жертви.

Ранок понеділка, 25 квітня, розпочався для українців з тривожних новин - повідомлялося про звуки вибухів одразу в низці областей країни. Людей закликають залишатися в укриттях. Звучала сирена.

Російські війська завдали два ракетних удари по залізничних об'єктах Рівненської області. Як повідомляє голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль, минулося без жертв.

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“Ворог завдав два ракетних удари по залізничній інфраструктурі. Збиток встановлюється, жертв немає. Під час повітряних тривог наполегливо рекомендуємо бути в укриттях”, – зазначив він.

Згодом стало відомо про потужні вибухи у Вінницькій області. Начальник Вінницької ОВА повідомив, що внаслідок ракетних обстрілів Жмеринки і Козятина є жертви і поранені. Наразі на об’єктах працюють рятувальні служби.

Керівник “Укрзалізниці” повідомив, що сьогодні вранці під обстріл російських окупантів потрапили п'ять залізничних станцій в центральній та західній Україні. Затримується щонайменше 16 пасажирських потягів, є постраждалі.

Також повідомлялося, що на Львівщині спалахнули пожежі через ракетні удари росіян. Уламки збитих ракет могли впасти у Золочівському районі.

Одну ракету на території Львівщини знищили підрозділи зенітних ракетних військ. Ракети летіли на захід України з південно-східного напрямку, російські окупанти випускали їх з літаків стратегічної авіації, ймовірно Ту-95.

А у Дніпропетровській області вночі обстріляли з систем залпового вогню околиці неподалік від Новолатівки під Кривим Рогом.

Крім того, стало відомо, що дві російські крилаті ракети пролетіли сьогодні у критичній близькості над Хмельницькою АЕС.

“Це черговий акт ядерного тероризму, яких від початку військової агресії росії проти України стає дедалі більше”, - зазначили в Енергоатомі.

По обіді окупанти запустили ракету по центру Харкова

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