Російські окупанти вдарили ракетами одразу по низці областей в Україні: подробиці

У деяких областях після атаки загарбників є жертви.
Ранок понеділка, 25 квітня, розпочався для українців з тривожних новин - повідомлялося про звуки вибухів одразу в низці областей країни. Людей закликають залишатися в укриттях. Звучала сирена.
Російські війська завдали два ракетних удари по залізничних об'єктах Рівненської області. Як повідомляє голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль, минулося без жертв.
“Ворог завдав два ракетних удари по залізничній інфраструктурі. Збиток встановлюється, жертв немає. Під час повітряних тривог наполегливо рекомендуємо бути в укриттях”, – зазначив він.
Згодом стало відомо про потужні вибухи у Вінницькій області. Начальник Вінницької ОВА повідомив, що внаслідок ракетних обстрілів Жмеринки і Козятина є жертви і поранені. Наразі на об’єктах працюють рятувальні служби.
Керівник “Укрзалізниці” повідомив, що сьогодні вранці під обстріл російських окупантів потрапили п'ять залізничних станцій в центральній та західній Україні. Затримується щонайменше 16 пасажирських потягів, є постраждалі.
Також повідомлялося, що на Львівщині спалахнули пожежі через ракетні удари росіян. Уламки збитих ракет могли впасти у Золочівському районі.
Одну ракету на території Львівщини знищили підрозділи зенітних ракетних військ. Ракети летіли на захід України з південно-східного напрямку, російські окупанти випускали їх з літаків стратегічної авіації, ймовірно Ту-95.
А у Дніпропетровській області вночі обстріляли з систем залпового вогню околиці неподалік від Новолатівки під Кривим Рогом.
Крім того, стало відомо, що дві російські крилаті ракети пролетіли сьогодні у критичній близькості над Хмельницькою АЕС.
“Це черговий акт ядерного тероризму, яких від початку військової агресії росії проти України стає дедалі більше”, - зазначили в Енергоатомі.
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