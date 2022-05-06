Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Російські окупанти вдарили ракетами по Дніпропетровщині: пошкоджено лінію електропередач

Дата публікації
Перегляди
1847
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Російські окупанти вдарили ракетами по Дніпропетровщині: пошкоджено лінію електропередач

pixabay.com

Російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область і пошкодили лінію електропередач на територію Покровської громади.

Російські окупанти здійснили ракетний обстріл Покровської громади у Синельниківському районі. Крилата ракета РФ пошкодила лінію електропередач.

Про це повідомив  очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Внаслідок влучання ракети на територію Покровської громади на Дніпропетровщині, на щастя, ніхто не постраждав. Прилеглі села із електропостачанням, перебоїв немає.

У Криворізькому районі ворог обстріляв околиці Великої Костромки і Шестерні. Теж без постраждалих.

В інших районах області ніч минула спокійно. Наразі російських окупаційних військ на території Дніпропетровщини немає.

Як повідомлялося, Росія обстріляла з "Градів" Дніпропетровщину та завдала ракетного удару.

Нагадаємо, росіяни влучили в одну з останніх АЗС на Луганщині і поцілили по "Азоту".

Читайте також:

Миколаїв вже три тижні живе без водопостачання (жестовою мовою)

Миколаїв вже три тижні живе без водопостачання (жестовою мовою)
Наступна публікація