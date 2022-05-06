Російські окупанти вдарили ракетами по Дніпропетровщині: пошкоджено лінію електропередач

Російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область і пошкодили лінію електропередач на територію Покровської громади.

Російські окупанти здійснили ракетний обстріл Покровської громади у Синельниківському районі. Крилата ракета РФ пошкодила лінію електропередач.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Внаслідок влучання ракети на територію Покровської громади на Дніпропетровщині, на щастя, ніхто не постраждав. Прилеглі села із електропостачанням, перебоїв немає.

У Криворізькому районі ворог обстріляв околиці Великої Костромки і Шестерні. Теж без постраждалих.

В інших районах області ніч минула спокійно. Наразі російських окупаційних військ на території Дніпропетровщини немає.

Як повідомлялося, Росія обстріляла з "Градів" Дніпропетровщину та завдала ракетного удару.

Нагадаємо, росіяни влучили в одну з останніх АЗС на Луганщині і поцілили по "Азоту".

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