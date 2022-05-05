Російські окупанти вдарили ракетами по Лозівській громаді: є жертва

Російські війська 5 травня влаштували ракетний обстріл Лозівської громади Харківської області, внаслідок якого загинула людина.
У Лозівській громаді також закінчилась гуманітарна допомога.
Про це повідомив мер Лозової Сергій Зеленський у відеозверненні ввечері 5 травня.
"Сьогодні був трагічний день. Нашу територіальну громаду обстріляли ракетами. Є одна жертва, загинула людина", – сказав міський голова.
Він також повідомив про закінчення гуманітарної допомоги в Лозовій, проте вже 6 травня повинна надійти нова партія. Видавати допомогу продовжить 7 травня.
Спокійної нам ночі! Лозова – це Україна! Слава Україні!Опубліковано Сергій Зеленський Четвер, 5 травня 2022 р.
Нагадаємо, 5 травня в Харкові в екопарку Фельдмана під обстріли потрапили працівники та волонтери, які намагалися евакуювати тварин. В результаті загинув 15-річний підліток.
Читайте також: