Російські окупанти вдарили ракетами по Лозівській громаді: є жертва

Російські окупанти вдарили ракетами по Лозівській громаді: є жертва

Російські війська 5 травня влаштували ракетний обстріл Лозівської громади Харківської області, внаслідок якого загинула людина.

У Лозівській громаді також закінчилась гуманітарна допомога.

Про це повідомив мер Лозової Сергій Зеленський у відеозверненні ввечері 5 травня.

"Сьогодні був трагічний день. Нашу територіальну громаду обстріляли ракетами. Є одна жертва, загинула людина", – сказав міський голова.

Він також повідомив про закінчення гуманітарної допомоги в Лозовій, проте вже 6 травня повинна надійти нова партія. Видавати допомогу продовжить 7 травня.

Спокійної нам ночі! Лозова – це Україна! Слава Україні! Опубліковано Сергій Зеленський Четвер, 5 травня 2022 р.

Нагадаємо, 5 травня в Харкові в екопарку Фельдмана під обстріли потрапили працівники та волонтери, які намагалися евакуювати тварин. В результаті загинув 15-річний підліток.

Чоловік пережив допити росіян, але не покинув свій пост та чотирилапих улюбленців

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