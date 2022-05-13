Російські окупанти вдарили ракетами по Шосткинському району: голова Сумської ОВА показав наслідки

У ніч проти 13 травня російські окупанти двічі вдарили ракетами по Сумщині.
Обстріл було здійснено з території РФ по прикордонному населеному пункту Очкіно у Шосткинському районі.
Світлини з наслідками обстрілу опублікував голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Він зазначив, що людських втрат немає, матеріальні та екологічні збитки підраховуються.
Оперативне командування "Північ" повідомило, що ворог з території Російської Федерації наніс два ракетні удари по прикордонному населеному пункту Очкіно в Сумській області о 00:05 ночі. Серед особового складу, попередньо, втрат немає. Інформація уточнюється.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 79-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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