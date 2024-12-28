Російські окупанти вдарили з артилерії по Херсонщині: серед постраждалих – двоє дітей

16-річний хлопець та 15-річна дівчинка дістали вибухові та черепно-мозкові травми, а також контузії.

Російські окупаційні війська вдарили з артилерії по селищу Білозерка на Херсонщині. Нині відомо про шістьох постраждалих. Серед них – двоє дітей.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.

"16-річний хлопець та 15-річна дівчинка дістали вибухові та черепно-мозкові травми, а також контузії. В хлопця діагностували й уламкове поранення чола. Їх каретою швидкої доправили до лікарні", – розповів він.

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Начальник Херсонської ОВА додав, що шпиталізували також 21-річного хлопця з уламковим пораненням шиї. Нині йому надають необхідну допомогу.

"Ще троє жінок постраждали через російський обстріл Білозерки. В момент удару вони перебували в будинку. У двох постраждалих, віком 43 та 62 роки, діагностували вибухові та черепно-мозкові травми, контузії. Ще одна місцева мешканка дістала вибухову травму та уламкове поранення передпліч. Її доправили до лікарні для надання меддопомоги. Нині загалом у Білозерці постраждали шестеро людей", – уточнив Прокудін.

Нагадаємо, окупаційна армія РФ активізувала обстріли Херсонської області та роботу своїх диверсійно-розвідувальних груп. Зокрема, вони намагаються закріпитися на території, яку контролюють українські Сили оборони.

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