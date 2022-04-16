Російські окупанти від 18 квітня планують повністю закрити Маріуполь на в’їзд та виїзд

Російські окупанти від 18 квітня планують повністю закрити Маріуполь на в’їзд та виїзд

Також загарбники заборонять на тиждень пересування районами міста.

Російські окупанти від 18 квітня планують повністю закрити Маріуполь на в’їзд та виїзд для всіх.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

"По місту окупанти повідомляють, що від понеділка планується остаточне закриття не тільки міста на в’їзд/виїзд для всіх, але й буде діяти заборона на переміщення по районах на тиждень. В цей час буде проведено фільтрацію 100% чоловіків, що залишились в місті. Для того їх буде переміщено в Новоазовськ (ред. - місто перебуває під окупацією терористів "ДНР")", - написав Андрющенко.

Він зазначив, що згідно з наявною інформацією, частину людей планують мобілізувати до російського окупаційного корпусу, частину через примус відправити на розчистку завалів, а віднесених до неблагонадійних ізолювати.

Варто зазначити, що місто, яке наразі зруйноване на 95%, перебуває у блокаді російських окупантів від 1 березня, але взяти його під контроль ворогу не вдається. Раніше стало відомо, що у Маріуполі російські загарбники проводять "перепис населення, аби "почистити неблагонадійних".

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 52-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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