Російські окупанти від початку повномасштабної війни в Україні вбили 176 дітей

Російські окупанти від початку повномасштабної війни в Україні вбили 176 дітей

Ці цифри неостаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 176 дітей, зросла кількість поранених - їх 324.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

"Понад 500 дітей постраждали в Україні через повномасштабну збройну агресію Російської Федерації. При цьому 176 дітей загинуло та понад 324 отримали поранення. За отриманими ювенальними прокурорами даними, найбільше постраждало дітей у Донецькій - 102, Київській - 91, Харківській - 76, Чернігівській - 50, Миколаївській - 40, Луганській - 35, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15 областях", - йдеться у повідомленні.

8 квітня внаслідок обстрілу окупаційними військами "Точкою-У" залізничного вокзалу в м. Краматорськ Донецької області, на території якого більше 4 тисяч людей очікували на евакуацію, загинуло 5 дітей та 16 отримали поранення. На рекеті, якою бомбили вокзал, був напис "За детей".

Під Гостомелем в Київській області виявлено розстріляний автомобіль в якому загинула родина з дитиною, якій було трохи більше року.

В Ізюмському районі Харківської області виявлено закатовані та спалені тіла трьох осіб, одне з яких належить дитині.

В Офісі генпрокурора також додали, що внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів пошкоджено 928 закладів освіти, 84 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 45-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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