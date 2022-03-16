Російські окупанти від початку війни проти України пошкодили 117 лікарень та обстріляли понад 40 швидких

Російські окупанти від початку війни проти України пошкодили 117 лікарень та обстріляли понад 40 швидких

Попри це система охорони здоров’я працює і продовжує рятувати життя українців.

Російські окупанти під час воєнних дій проти України пошкодили 117 лікарень, 7 відновленню не підлягає.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров`я.

Зазначається, що також було обстріляно 43 машини екстреної медичної допомоги.

У МОЗ додали, що налагоджено взаємодію на українських фармацевтичних заводах. До роботи в закладах охорони здоров’я залучено 103 іноземні медики.

5-й конвой з хворими українськими дітьми (109 осіб) вирушив під надійним українсько-польським медико-поліцейсько-прикордонним супроводом, додали у відомстві.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 21-й день. Окупанти продовжують руйнувати Харків, Чернігів, Маріуполь, Волноваху, Житомир, Охтирку, Суми, Сєвєродонецьк, Дніпро, інші міста та села крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня. Станом на 16 березня від рук росіян загинули вже 103 дитини.

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